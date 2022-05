Ucraina, Scholz telefona a Putin e sollecita il cessate il fuoco

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin ha sollecitato un cessate il fuoco. Lo scrive il cancelliere in un post pubblicato su twitter. "Ho detto che ci deve essere il cessate il fuoco appena possibile" e che "l'affermazione che i nazisti governano in Ucraina è sbagliata". E anche che "la Russia ha una responsabilità dell'approvvigionamento alimentare globale".