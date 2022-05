Ucraina: Standard and Poor's taglia il rating a CCC+ con prospettive negative

S&P Global Ratings taglia il rating del debito di lungo termine in valuta estera dell'Ucraina a "CCC+/C" da "B-/B" a causa degli effetti dell'invasione russa. L'outlook è negativo. Lo afferma l'agenzia in una nota. "Le prospettive negative riflettono i rischi per l'economia, i saldi esterni, le finanze pubbliche e la stabilità finanziaria dell'Ucraina derivanti dal conflitto militare, che potrebbero minare la capacità del governo di far fronte ai propri obblighi di debito", spiega l'agenzia affermando di aspettarsi che il conflitto militare Russia-Ucraina si protrarrà.

La settimana scorsa era stato il turno di Moody's a declassare il rating dell’Ucraina a “Caa3” da “Caa2”, più o meno con le stesse motivazioni: “A causa dei maggiori rischi per la sostenibilità del debito del governo a seguito dei continui effetti dell’invasione russa”. L’agenzia ha cambiato le prospettive dell’Ucraina in negativo, citando l’incertezza sull’evoluzione della guerra.