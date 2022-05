Unione Europea: slitta intesa sul sesto pacchetto di sanzioni a Mosca, il nodo è lo stop al petrolio

- Quinta : il vero punto dolente, ostacolo per avere il placet di tutti i 27 paesi membri. Nel quinto provvedimento dell'Unione è proposto un embargo "graduale" alle importazioni di petrolio dalla Russia, effettivo entro 6 mesi per il greggio, ed entro fine anno per i prodotti raffinati.

- Seconda : esclusa dal sistema Swift la Sberbank - prima banca russa - assieme ad altri importanti istituti tra i quali tuttavia non figura la Gazprombank (la banca del colosso russo del gas indispensabile per i pagamenti delle forniture di metano, che l'Ue continua a comperare dalla Russia).

- Prima : nella lista dei soggetti sanzionati inclusi i responsabili dei massacri di Bucha e dell'assedio di Mariupol, ed il patriarca ortodosso Kirill (colpito per l'appoggio dato all'invasione dell'Ucraina), Alina Kabaeva - ex ginnasta e medaglia d'oro olimpica presunta compagna del presidente russo Putin.

Le 5 misure in campo : sulle prime quattro gli Stati membri hanno trovato la quadra, ma sulla quinta - il petrolio - non ancora.

Slitta ancora l'accordo tra i 27 stati membri dell'Unione europea sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Nella parte che prevede il graduale embargo sulle importazioni di petrolio da Mosca, niente di fatto dalla quarta riunione del Coreper - il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l'Ue. Le sanzioni non sono state ancora approvate, a due giorni dall'annuncio della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sull'arrivo del prossimo - sesto - pacchetto.

Le criticità restano quelle relative ai Paesi più dipendenti dal petrolio russo: tra cui appunto l'Ungheria, il cui primo ministro Viktor Orban ha definito "l'embargo sul petrolio una bomba atomica per l'economia magiara", ed ha posto sul piatto altre questioni (come lo sblocco del Pnrr ungherese, bloccato da molti mesi) e la procedura che "protegge il bilancio dell'Ue dalle violazioni dello Stato di diritto". Mossa, quella di Orban, che l'Alto Rappresentante Josep Borrell ha bollato come "inaccettabile".

Tra gli altri Paesi anche la Bulgaria è molto dipendente dal petrolio russo, ma ha accesso al mare (quindi potenzialmente potrà diversificare l'import del gas con altre forse di approvvigionamento).

Servono inoltre - sempre secondo quanto filtra da Bruxelles - "compensazioni economiche" per i costi che questi Paesi dovranno affrontare per ritarare raffinerie calibrate sul greggio russo.

Le fonti a Bruxelles assicurano che non ci sono problemi "politici" sulla via dell'approvazione del pacchetto, che tuttavia in teoria avrebbe dovuto essere varato prima del 9 maggio, giorno in cui la Russia di Vladimir Putin celebra la giornata della vittoria dell'Armata Rossa sul Terzo Reich e i suoi alleati.