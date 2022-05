Ucraina, via libera del Senato Usa ad aiuti per 40 miliardi

Il Senato americano ha approvato il pacchetto da 40 miliardi di dollari di aiuti militari ed umanitari all'Ucraina, la misura è stata approvata con 85 voti a favore ed 11 (tutti repubblicani) contrari, in gran parte sostenitori dell'agenda isolazionista dell'ex presidente Donald Trump.

Con il via libera, il provvedimento approda sul tavolo del presidente Joe Biden per la firma, che dovrebbe essere molto rapida. Il provvedimento approvato include 20,1 miliardi in aiuti militari, 8 miliardi di sostegno economico, ed oltre un miliardo per i rifugiati.

Tutti gli step dell'aiuto Usa a Zelensky

Già il 3 Maggio scorso, Biden aveva chiesto al Congresso di "approvare rapidamente" un'estensione del bilancio federale, da 33 miliardi di dollari per continuare a fornire all'Ucraina aiuti militari, con la motivazione che "Servono più soldi per garantire che gli Stati Uniti possano continuare a inviare armi" . Nel suo discorso al parlamento il presidente Usa aveva detto ai deputati: "Permettete agli ucraini di difendersi e, per dirla senza mezzi termini, ridicolizzare l'esercito russo in molte occasioni". In totale, da quando è iniziata l'invasione russa, lo scorso 24 febbraio, gli Usa hanno inviato più di 54 miliardi di dollari in assistenza al paese invaso, inclusi obici, sistemi Stinger antiaerei, radar, missili Javelin anticarro, munizioni e giubbotti antiproiettile.

Il presidente aveva esortato il Congresso ad approvare il pacchetto di assistenza con velocità.

