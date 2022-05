Ucraina: Zelensky incontra Shevchenko e lo nomina ambasciatore di United24

"L'ambasciatore Andriy si è guadagnato molta fiducia nell'arena internazionale con il suo lavoro e i suoi risultati sportivi. Ora ha una nuova importante missione: raccontare al mondo gli eventi in Ucraina e far aumentare gli aiuti internazionali al nostro Paese. Sono sicuro che ci riuscirà", ha scritto su Telegram Zelensky, condividendo le immagini dell'incontro con l'ex campione rossonero.

“Andriy ha una grande missione: far aumentare l'assistenza internazionale al nostro Paese". Con questo messaggio Volodymyr Zelensky ha sigillato la nomina dell’ex fuoriclasse del calcio Andriy Shevchenko ad ambasciatore di United24 , l'iniziativa che il presidente dell'Ucraina ha lanciato per raccogliere donazioni a sostegno del Paese in guerra.

"Rappresento l'Ucraina nell'arena calcistica internazionale da molti anni. Ma oggi, quando il mio Paese soffre per la guerra, la mia priorità non è il calcio, ma aiutare l'Ucraina", ha detto Andriy Shevchenko che è volato da Londra a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky . "Farò tutto il possibile - ha aggiunto - per aumentare la consapevolezza dei bisogni dell'Ucraina, per incoraggiare le persone a unirsi al progetto United24, per contribuire alla nostra vittoria".