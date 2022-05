Ue, stime di primavera: in Italia il Pil crescerà l'1,7% in meno del previsto

L’impatto della guerra in Ucraina pesa sull’economia europea e italiana e aumenta l’incertezza per il futuro. Secondo le stime di primavera della Commissione Europea, le previsioni di crescita del Pil nell'area euro per il 2022 scendono dal +4%, stimato il 10 febbraio scorso prima dell'attacco russo all'Ucraina, al +2,7% .

Per quanto riguarda l’Italia, nello stesso periodo, le stime della Commissione Ue calcolano che la crescita del Pil (Prodotto Interno Lordo) passerà dal +4,1% previsto prima del conflitto, al +2,4%. Limata anche la stima per l'anno prossimo, a +1,9% da +2,3%.

Deficit e debito pubblico

Il deficit e il debito italiano, nonostante la guerra in Ucraina, continueranno a calare, ma restano alti.

Secondo quanto si legge nelle previsioni economiche di primavera, il deficit italiano, dal 7,2% dell'anno scorso, nel 2022 si attesterà al 5,5% per scendere al 4,3% l'anno successivo. Il debito pubblico, dal 150,8% del 2021 calerà al 147,9% quest'anno e al 146,8% nel 2023. "La spesa corrente – si legge - è scesa in maniera significativa anche in seguito al graduale abbandono delle misure fiscali legate alla pandemia".

Il tasso di inflazione e le stime sull'occupazione

Tasso di inflazione al rialzo per il nostro Paese. Quest'anno sfiorerà il 6% (attestandosi al 5,9%, due punti percentuali in meno della media dell'Eurozona per raggiungere poi una media del 2,3% nel 2023.

Nel febbraio scorso, l'esecutivo Ue per l'Italia stimava un tasso di inflazione al 3,8% nel 2022, per andare poi scendere all'1,6% nel 2023, ma, si legge nelle stime, la guerra in Ucraina ha "esacerbato le strozzature nelle forniture alimentari e la pressione sui costi già esistenti".

Per quanto riguarda le previsioni sul lavoro, Il tasso di disoccupazione in Italia è stabile al 9,5% anche per quest'anno, come nel 2021, mentre dovrebbe scendere all'8,9% entro il 2023. Secondo l'esecutivo europeo, "il ritmo di crescita dell'occupazione dovrebbe essere in linea con il rallentamento dell'attività economica, indicato anche dalle aspettative occupazionali contenute delle imprese".