L'Ue propone sanzioni anche al patriarca Kirill

Ha apertamente appoggiato la guerra in Ucraina, ora Bruxelles propone di sanzionare anche il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa.

Il provvedimento rientrerebbe nel sesto pacchetto di sanzioni alla Russia per l'attacco in Ucraina in discussione a Bruxelles in queste ore. La nuova lista, visionata dall'agenzia France Press, dovrà essere ancora approvata dagli stati membri e comprende 58 personalità da sanzionare tra cui ci sono numerosi militari russi e nelle quali figurano la moglie e i figli (una femmina e un maschio) del portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. “Sappiamo chi siete e sarete giudicati”, ha detto la Presidente Ursula von der Leyen.

Tra le altre cose, ieri Papa Francesco in un' intervista al Corriere della Sera, aveva invitato il patriarca Kirill a non essere "il chierichetto di Putin". Francesco ha esortato diverse volte il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie a fermare la guerra, anche offrendosi di incontrarlo per poi rimandare la visita a tempi migliori. Lui fedelissimo di Putin, a capo di una Chiesa di 150 milioni di fedeli, circa la metà del mondo ortodosso, ieri ha affermato: "La Russia non ha mai attaccato nessuno, ha sempre difeso i confini". "Le sue dichiarazioni proiettano il conflitto in uno scenario apocalittico: una guerra non solo politica, ma anche culturale. Ancora più grave è il riferimento ad una lotta tra bene e male", aveva detto qualche giorno fa Padre Spadaro di Civiltà Cattolica.

Kirill ha spiegato le sue posizioni, vicine al leader del Cremlino, in diversi sermoni con parole molto dure, spiegando che la guerra della Russia in Ucraina “è giusta” perché vanno puniti modelli di vita peccaminosi e contrari alla tradizione cristiana come “il gay pride“.