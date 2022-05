Ue, Von der Leyen: "Ecco RepowerUe, il piano energetico congiunto per essere autonomi da Mosca"

"Il risparmio energetico è il modo più rapido ed economico per affrontare il problema della crisi energetica attuale. Aumenteremo quindi l'obiettivo di efficienza energetica dell'Ue per il 2030 dal 9% a 13%. E stiamo aumentando l'obiettivo 2030 per l'energia rinnovabile dell'UE dal 40% al 45% ", ha sottolineato la presidente della Commissione.

Una via operativa da seguire all’interno della quale i 27 leader di governo dell'UE hanno deciso di creare una piattaforma per l'acquisto congiunto di gas, gpl e idrogeno. Un meccanismo di appalto congiunto e un comune approccio ai paesi fornitori.

"Proseguiremo con una serie di azioni per aumentare e accelerare la transizione verso l'energia pulita. Ad esempio, proponiamo di accelerare le procedure autorizzative per le energie rinnovabili e le relative infrastrutture come le reti. Proponiamo un obbligo di copertura solare per gli edifici commerciali e pubblici entro il 2025 e per i nuovi edifici residenziali entro il 2029. Questo è ambizioso ma realistico. Sappiamo che quando l'Europa agisce insieme, ha più influenza", ha concluso von der Leyen.

Sul progetto RepowerEu è intervenuto anche il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans: “"Il modo migliore per ridurre i prezzi è acquistare collettivamente da fonti alternative al gas russo e ovviamente risparmiare energia” ha detto. “Il price cap è una misura di emergenza che può scattare se c'è una perturbazione, ma con una sola misura non si riesce a rendere accessibile e a buon prezzo una energia costosa. Non è possibile. Quindi bisogna trovare alternative e approcci alternativi", ha aggiunto Timmermans.