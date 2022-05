Un detenuto e una guardia in fuga da un penitenziario in Alabama

La polizia statunitense è alla ricerca di un detenuto evaso da un penitenziario dell'Alabama, accusato di omicidio, e di una guardia scomparsa con lui.



Il detenuto Casey White e l'ufficiale penitenziario Vicky White sono stati visti l'ultima volta venerdì mattina presso l'ufficio dello sceriffo della contea di Lauderdale in Alabama. La signora White ha spiegato in quella occasione che stava portando il detenuto a effettuare una valutazione mentale, che però successivamente i funzionari locali hanno scoperto non essere programmata.



Le autorità stanno indagando per verificare se la signora White abbia aiutato il detenuto a fuggire o se sia stata presa in ostaggio da lui, si legge sulla Bbc.



Nonostante i loro cognomi corrispondenti, la coppia non è imparentata. Le autorità affermano che Casey White dovrebbe essere considerato "armato ed estremamente pericoloso", in parte perché ora potrebbe avere accesso alla pistola dell'ufficiale.