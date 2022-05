Un medico da Mariupol:"La gente sta morendo, chi per i proiettili, chi per la fame"

Un video appello alla Turchia affinché intervenga per salvare gli ucraini intrappolati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, sia civili che militari. A lanciarlo è un giovane medico esponente dei tatari di Crimea, minoranza di origine e lingua turca e di religione musulmana, che afferma di trovarsi a sua volta nello stabilimento per curare i feriti e chiede evacuazioni urgenti.

L'appello è indirizzato al presidente della Turchia, Recep Erdogan per chiedergli di farsi garante dell'evacuazione all'Azovstal. "La imploro di garantire l'evacuazione di tutte le persone e dei militari che sanno all'Azovstal affinché finisca questo incubo. Qui uccidono le persone che non hanno attaccato nessuno e che stanno semplicemente difendendo il proprio paese. La Turchia e l'Ucraina hanno sempre sostenuto l'un l'altro e la Turchia ha un peso nella politiche di questa regione. Non sappiamo più a chi scrivere, a chi chiedere. Perciò chiedo a lei".

"Non ricordo che giorno della guerra sia oggi. La gente sta morendo, chi per i proiettili, chi per la fame, i feriti per la mancanza di medicine, per le condizioni terribili. Non abbiamo tempo", dice nel video, diffuso dall'Ukrainska Pravda.

"Prima dell'occupazione ho studiato medicina. Ora fornisco assistenza medica ai feriti ad Azovstal. Non ho mai visto la morte prima della guerra. Ho lavorato in ambulanza. Ho sempre aiutato le persone per quanto potevo. Ma qui, nel 2022, mi famale vedere le persone che muoiono per ferite purulente, per la semplice mancanza di antibiotici. Siamo costantemente bombardati da cielo, mare e terra. Vi prego di compiere le procedure per evacuare tutte le persone, compresi i militari, dal territorio di Azovstal. Fermate questo incubo", conclude.