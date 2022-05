Un operaio si è ferito mentre lavorava. E’ in prognosi riservata all'ospedale Fazzi di Lecce

E’ in prognosi riservata un operaio, di 61 anni, che si è ferito mentre lavorava nel magazzino, ritiro merci in un'azienda sulla provinciale che porta a Lecce. L'uomo, straniero, è stato subito soccorso dai medici del 118, ed è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia all'Ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino.

L’operaio ha riportato un trauma cranico con ematoma bilaterale. Ancora non è chiaro cosa sia successo sul posto Carabinieri e gli Ispettori dello Spesal. Quello di oggi è il quarto grave incidente sul lavoro in un mese nella provincia di Lecce. In tre casi gli operai sono morti. L’ultimo mercoledì scorso a Salve, nel basso Salento.