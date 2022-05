Uno "spazio esperenziale" per capire le trasformazioni tecnologiche

Intelligenza artificiale, internet delle cose, cloud computing, 5G stanno cambiando la vita quotidiana e il mondo del lavoro: a queste trasformazioni è dedicato lo "Step FuturAbility District", uno “spazio tecnologico, divulgativo ed esperienziale” aperto dall'operatore di telecomunicazioni Fastweb all'interno della propria sede in piazza Adriano Olivetti a Milano, in collaborazione con diverse aziende tra cui la Rai.

La visita prevede l'uso di un'apposita app per smartphone tramite la quale, spiega Fastweb, “l'ospite non sarà un semplice spettatore passivo ma un esploratore attivo di un flusso di informazioni e contenuti stimolanti grazie all’interazione in tempo reale con l’ambiente circostante”. L'applicazione “sarà in grado di generare una mappatura delle scelte che hanno guidato l’ospite durante la visita e al termine ciascuno riceverà la propria FuturAbility, ovvero un profilo personalizzato sulla propria attitudine al futuro e le proprie competenze digitali”

Lo spazio sarà visitabile a pagamento a partire da martedì 31 maggio, mentre questo sabato e domenica è previsto un weekend di “porte aperte” a ingresso gratuito. Sono previsti inoltre laboratori per le scuole e per le famiglie.