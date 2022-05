"Untitled" di Jean-Michel Basquiat venduto all'asta per 85 milioni di dollari

“Untitled” (“Senza titolo”) di Jean-Michel Basquiat è stato venduto all'asta a New York per 85 milioni di dollari. Il precedente proprietario, il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, lo aveva acquistato nel 2016 per 57,3 milioni e le previsioni ne davano la vendita intorno ai 70. "Averlo - ha spiegato Maezawa - è stato un grandissimo piacere”, ma l'arte “dovrebbe essere condivisa in modo che possa far parte della vita di tutti”. L'identità del nuovo acquirente non è nota.

Maezawa aveva già fatto scalpore nel 2017 acquistando un altro capolavoro dell'artista newyorkese, re dei writers, per 110,5 milioni di dollari. Il miliardario ha fatto sapere di voler creare un nuovo museo per mettere in mostra la sua collezione, dopo aver fondato a Tokyo la Contemporary Art Foundation. Prima di essere messo all'asta, il dipinto del 1982 è stato esposto in un tour mondiale a Londra, Los Angeles e Taipei.