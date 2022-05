Il candidato di Trump vince le primarie in Pennsylvania: correrà per la carica di governatore

Doug Mastriano, candidato repubblicano sostenuto dall'ex presidente Usa Donald Trump, ha vinto le primarie repubblicane e correrà per la carica di governatore della Pennsylvania.

Mastriano, senatore dello stato e colonnello in pensione, è riuscito a prevalere sugli altri candidati nonostante l'opposizione dell'establishment politico del Gop (Grand Old Party - Partito Repubblicano) della Pennsylvania. Il senatore dovrà affrontare il procuratore generale democratico Josh Shapiro alle elezioni generali di novembre.

Alcuni leader statali del Gop hanno avvertito che Mastriano, che ha avallato le teorie di Trump sulla "frode elettorale" alle presidenziali del 2020, è troppo estremo per sconfiggere Shapiro. Il politico ha assunto un ruolo di primo piano nello sforzo infruttuoso di ribaltare l'esito delle presidenziali. Per l'ex presidente si tratta di un'importante vittoria per mostrare la sua presa e la sua influenza sul partito repubblicano.

Mastriano, 58 anni, non ha speso quasi nulla per la campagna elettorale in televisione, mentre si è rivolto agli elettori di estrema destra del Gop attraverso interventi su emittenti conservatrici.

Durante la campagna ha sottolineato il suo background militare e le sue convinzioni cristiane e ha evitato i media tradizionali mentre criticava l'establishment del partito. Ha superato una serie di rivali meglio finanziati con legami con l'establishment più forti, tra cui l'ex rappresentante degli Stati Uniti Lou Barletta, l'ex procuratore degli Stati Uniti Bill McSwain, l'uomo d'affari Dave White e altri.