Un uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in metropolitana a New York. E' caccia all'assassino

Un uomo di 48 anni è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco al petto mentre si trovava sulla metropolitana di New York le 12 locali. Nessun altro è ferito e l'episodio è stato descritto dalla polizia come “un attacco casuale”. L'uomo che ha sparato è ancora in fuga.

Il treno della linea Q stava viaggiando sul ponte di Manhattan in direzione di Brooklyn quando un uomo a bordo che, secondo i testimoni, “camminava avanti indietro sul vagone”, ha estratto una pistola e ha sparato ad un passeggero che gli siedeva accanto. Alla prima fermata è sceso ed è scappato. La polizia sta ispezionando i video delle telecamere di sicurezza per riuscire a individuarlo. I newyorkesi sono ancora turbati e molti di loro hanno smesso di prendere la metropolitana dopo che lo scorso 12 aprile un uomo ha aperto il fuoco su un treno a Brooklyn e ha ucciso dieci persone.