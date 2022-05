Uvalde, il video inedito: la fuga dalle finestre, le telefonate al 911

Good Morning America, la trasmissione del mattino del network statunitense Abc, ha mostrato oggi un video finora inedito della strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. Le immagini sarebbero state girate pochi minuti dopo che l'assalitore, il diciottenne Salvador Ramos, aveva per la prima volta aperto il fuoco. Si vedono alcuni agenti di polizia rompere le finestre del piano terra e i bambini scappare scavalcandole. In sottofondo al video si sente una conversazione tra agenti di polizia e operatori del numero di emergenza 911, che riportano le parole di uno studente intrappolato in un aula con l'uomo armato e che già riferiva di "molte vittime".