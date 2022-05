Vaccino Johnson&Johnson, gli Usa ne limitano l'uso per sospetti legati al "rischio di rare trombosi"

La FDA americana (Food and drug administration), l’ente federale statunitense che si occupa della regolamentazione, e quindi anche del commercio e della diffusione, di alimenti e farmaci, ha annunciato che limiterà l'uso del vaccino Johnson&Johnson contro il Covid 19 per il sospetto di rischio di “rare ma gravi trombosi”. Per lo stesso motivo, la CDC (il Centro americano per il controllo delle malattie) da dicembre raccomanda di utilizzare Pfizer e Moderna, invece di Johnson & Johnson.

Secondo quello che si apprende in queste ore, quindi, il vaccino prodotto dalla Janssen potrà d'ora in avanti essere utilizzato solo per gli adulti che rifiutano Pfizer o Moderna “per motivi personali” o che non li possono ricevere per motivi di salute. Su circa 19 milioni di dosi Johnson & Johnson somministrate finora negli Usa, sono stati rilevati 60 casi di trombosi, di cui 9 avrebbero avuto esiti letali. "L'azione di oggi dimostra la forza dei nostri sistemi di controllo e il nostro impegno a garantire che la scienza e i dati guidino le nostre decisioni" ha detto uno degli esperti della FDA, Peter Marks.