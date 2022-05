Vaiolo delle scimmie, i casi accertati in Italia salgono a sei e sono tutti in buone condizioni

Aumentano i casi accertati di pazienti italiani che hanno contratto il vaiolo delle scimmie.

“Ho avuto notizia di un sesto caso di vaiolo da scimmie preso in carico dall'Istituto Spallanzani con un link di ritorno dalle Canarie. Attualmente sono quattro i ricoverati tutti in buone condizioni cliniche. Uno è seguito a domicilio. L'altro è il caso toscano”. Così ha dichiarato Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio.

"Prosegue l'indagine epidemiologica. Nessun allarme, ma il sistema di sorveglianza infettivologica è in stato di massima attenzione", ha concluso d'Amato.

Il 19 maggio i casi seguiti presso l'ospedale romano erano tre.

Francia, i casi sono cinque. Bourguignon: “Faremo vaccinazioni mirate”

Salgono a cinque i casi accertati in Francia: lo ha affermato il nuovo ministro della Salute Brigitte Bourguignon in una intervista: "Non ci aspettiamo un focolaio della malattia, stiamo prendendo le dovute precauzioni, quindi vigilanza perchè e' un virus che non abbiamo più visto in Europa".

Il ministro francese ha aggiunto che il Paese dispone delle scorte di vaccino necessarie: "Sarà una vaccinazione mirata, non stiamo parlando di vaccinazione totale".

In un parere emesso lo scorso 23 maggio, l'Alta Autorità per la Salute aveva raccomandato la vaccinazione degli adulti, compresi gli operatori sanitari, che hanno avuto contatti con un paziente. Bourguignon ha anche indicato che lunedì prossimo discuterà con i suoi omologhi europei le strategie riguardo a questa malattia.

L'epidemiologo Galli: " Non serve vaccinare tutti"

E mentre aumentano i controlli Massimo Galli, professore di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano ha affermato ad Agorà, Rai3: "Non credo che siamo nelle condizioni di riproporre una vaccinazione di massa" contro il vaiolo delle scimmie, "perché una vaccinazione ha i suoi costi in termini di effetti collaterali, soprattutto trattandosi di un vaccino contro il vaiolo. Inoltre esiste un farmaco, anche se non ancora sperimentato in modo significativo sull'uomo".

"Il farmaco in questione è il tecovirimat ed è disponibile in quantitativi per ora modesti ma sembra utile per tutti i tipi di vaiolo", ha precisato Galli. "Era stato studiato per essere usato in caso di attacchi di bioterrorismo con vaiolo e inibisce una proteina cruciale per il virus", la P37, e conservata al 98% in tutti i virus del vaiolo. Quindi, ha concluso, "non siamo messi così male".