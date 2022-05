Valsecchi acquista all'asta la casa di Pasolini e la dona al comune di Roma

La casa romana di Pier Paolo Pasolini, dove il poeta ha vissuto all’inizio degli anni ’50 tornerà a vivere. L’edificio in via Giovanni Tagliere 3 nel quartiere Rebibbia è stato, infatti, acquistata all’asta dal produttore cinematografico Pietro Valsecchi che la donerà a Roma Capitale.

“È stato lo stesso Valsecchi - ha commentato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - a darmi la notizia poco fa e a confermarmi che la casa sarà donata al Comune di Roma. Voglio ringraziare Valsecchi per questo bellissimo gesto d’amore nei confronti della città e di un grande intellettuale come Pasolini proprio in occasione dei cent’anni della sua nascita”.

Anche l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor ha espresso gratitudine nei confronti del produttore cinematografico. “Desidero ringraziare Pietro Valsecchi per la sua decisione di acquistare la casa di Pasolini e donarla al Comune. Appena entreremo in possesso dell’immobile lavoreremo per farne un luogo della memoria di quel grande scrittore che è stato Pier Paolo Pasolini”, ha detto.