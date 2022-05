Vende il trofeo Eurovision per comprare droni e suona a Berlino per avere fondi: Kalush per Ucraina

Prosegue l'impegno della Kalush Orchestra a sostegno del proprio paese. I vincitori dell'Eurofestival si sono esibiti ieri a Berlino, presso la Porta di Brandeburgo, in un concerto di beneficenza insieme ad altre star della musica ucraina. Il ricavato dell'evento, che ha visto la partecipazione di centinaia di spettatori ed è stato trasmesso in diretta tv in vari paesi, sarà destinato all'acquisto di forniture mediche e all'assistenza dei feriti della guerra in corso.

"La guerra nel centro dell'Europa... la gente di certo non dovrebbe abituarsi - ha detto il cantante della Kalush Orchestra Oleh Psiuk - e non dovrebbe diventare un evento quotidiano. Ecco perché penso che dovrebbe essere sempre in prima pagina, finché non arriverà la pace".

Durante lo spettacolo sono stati trasmessi videomessaggi di numerose celebrità e politici internazionali, tra cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il leader dell'SPD ha assicurato al popolo ucraino la solidarietà della Germania: "Siamo al vostro fianco", ha detto in inglese. "Siamo con voi nel cuore e nella mente, oggi come ogni giorno da quando la Russia ha attaccato il vostro paese". Insieme ad amici e partner, la Germania sta fornendo sostegno finanziario per garantire che l'economia ucraina non crolli, ha affermato Scholz. La Germania invia armi e quasi 800.000 ucraini hanno trovato rifugio qui. Inoltre, sono in corso piani per la ricostruzione del dopoguerra. "Perché questa guerra finirà", ha detto Scholz.

Intanto, l'annunciata vendita all'asta del trofeo vinto dalla Kalush Orchestra all'Eurovision Song Contest di Torino ha fruttato quasi 900mila dollari: il ricavato andrà alle forze armate ucraine per l'acquisto di tre droni.