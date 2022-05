Venezia: per i suoi 100 anni la Lilt corre alla Venice Marathon

Spegne 100 candeline la Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori. Per festeggiare un secolo di attività l'associazione organizza una corsa in rosa, inserita nella 36esima Venice Marathon, rivolta alle donne ma aperta anche alla partecipazione maschile.

Obiettivo: promuovere la cultura della prevenzione oncologica e raccogliere fondi. La “VM10K - Lilt for woman” si svolgerà insieme alla Venice Marathon, in programma il prossimo 23 ottobre: i partecipanti correranno per 10 km. Sarà una domenica di sport e solidarietà. Si partirà alle 8.30 dal parco San Giuliano di Mestre per raggiungere Riva Sette Martiri a Venezia in un itinerario suggestivo che transiterà lungo il canale della Giudecca sino a Punta della Dogana, passando sul tradizionale ponte galleggiante costruito appositamente sul Canal Grande e attraversando piazza San Marco.