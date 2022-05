Vibo Valentia: senza mascherina durante la processione, multa da 300 euro per il sindaco di Acquaro

Come primo cittadino avrebbe dovuto dare il buon esempio e invece non indossava la mascherina mentre portava la statua di San Giovanni, durante la tradizionale rappresentazione pasquale dell'Affrontata.

Per questo al sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro, è stato notificato il verbale con una multa di circa 300 euro per non aver utilizzato il dispositivo di protezione individuale durante il rito religioso che si è tenuto nel comune del vibonese. Insieme a lui sanzionati anche alcuni portatori delle statue altrettanto privi di protezione. L'episodio è avvenuto poco prima dell'allentamento sulle misure anti-Covid.

Il provvedimento è stato appreso con stupore dai protagonisti della vicenda. In molti hanno riferito che il parroco si era confrontato con il vescovo il quale avrebbe autorizzato l'abbassamento della mascherina durante la fase della ‘corsa’, facendola rimettere subito dopo la "svelazione" della Vergine.



Da quanto si apprende, un' analoga disposizione è stata intrapresa a Soriano Calabro, altro comune del vibonese.