Criminologo Musacchio: “Le nuove mafie hanno cambiato obiettivi, metodo e struttura”

Professor Musacchio, che ne pensa di questa nuova criminalità mafiosa ormai del tutto silente?

È una delle tante metamorfosi che le nuove mafie hanno assunto. L’hanno chiamata bianca, silente, trasparente, sommersa, ma il succo è che non ricorrendo più (salvo l’extrema ratio) ad atti di violenza al fine di ottenere vantaggi illeciti e per perseguire gli obiettivi criminosi dell’associazione.

Lei da qualche tempo parla di nuove mafie. Che cosa è la nuova mafia e in cosa si differenzia dalla vecchia?

Le mafie sono sempre le stesse, il concetto, di nuovo o vecchio, è connesso esclusivamente alle metamorfosi del metodo mafioso, alle modalità d’infiltrazione nella politica, nella pubblica amministrazione, nell’economia, nella finanza e nella stessa società civile. La novità è evidenziata dal fatto che si muovano secondo le esigenze del momento storico in atto. Una volta avevamo la mafia feroce e violenta di Riina, oggi abbiamo quella silente e corruttiva di Messina Denaro, nel futuro prossimo avremo probabilmente quella di Pinco Pallino virtuale e informatica.

Quale tratto distintivo conferirebbe alla “nuova” mafia?

L’ho più volte definita e non con un unico tratto distintivo: è corruttiva, mercatistica e silente. È sempre al passo con i tempi, anzi, in alcuni casi, è in grado di anticiparli in prospettiva futura. La mafia di oggi è quella degli appalti, della finanza globale, della sanità, dei rifiuti urbani e di quelli pericolosi, delle banche e delle imprese. Si tratta di una mafia che si è servita dei poteri dello Stato e li ha usati per i propri fini con la complicità di una parte deviata delle istituzioni.

Quali sono gli elementi caratterizzanti il “nuovo” mafioso?

Certamente non più la classica coppola e lupara. I nuovi mafiosi sono proiettati verso ambiti mercatistici e contaminano l’economia legale con il monopolio d’interi settori, da quello sanitario, a quello edilizio e immobiliare o delle concessioni di appalti e opere pubbliche. La loro caratteristica peculiare è la transnazionalità utilizzata come strategia espansionistica finalizzata innanzitutto a riciclare e reimpiegare i capitali illeciti, utilizzando tecniche di occultamento sempre più artefatte, frutto principalmente del traffico internazionale di stupefacenti. Le nuove generazioni di mafiosi hanno scelto la loro strada: “Meno violenza e più affari”. Questa nuova direzione non è stata ancora compresa a fondo e accendere una luce per una riflessione su questo problema sarebbe molto importante soprattutto nel percorso di lotta alle nuove mafie.

Perché tanto silenzio sulle mafie?

Peppino Impastato aveva compreso come il silenzio uccidesse almeno quanto la mafia stessa. “La mafia uccide, il silenzio pure”. È così ancora oggi. C’è paura a parlare di mafie. Chi ne parla rischia querele, denunce, minacce, in alcuni casi per fortuna rari si arriva anche alla morte. Siamo ancora molto omertosi, reticenti, indifferenti. C’è un silenzio assordante da tanto, troppo tempo. Le mafie sono il male assoluto e avranno vita facile finché esisteranno persone timorose disposte a tacere, a osservare il silenzio sull’argomento. La mafia protegge, fornisce avvocati, consulenti, si prende cura della tua famiglia quando vai in carcere e questo fa in modo che aleggi nei suoi confronti rispetto, omertà, complicità, condivisione. In realtà non è così, la mafia apparentemente ti aiuta, ti protegge, ma in cambio poi ti chiede tutto. La tua identità, la tua libertà, finché non arriverà il giorno in cui sarai gettato via come carta straccia o morirai.

Si riuscirà mai a debellare la mafia?

Come ho detto in precedenza le nuove mafie rappresentano un fenomeno criminale sempre più transnazionale. Esiste oggi un trinomio indissolubile: “Mafia, politica e finanza”. La criminalità organizzata si potrà sconfiggere se s’indeboliranno questi tre legami che consentono alle mafie di diventare sempre più potenti e pericolose. Oggi sono accettate e tollerate perché spesso convengono a molti. Questa è la vera sciagura.

Cosa ne pensa del lavoro e degli eventuali risultati nella lotta al crimine organizzato della Commissione Parlamentare Antimafia?

Su questo mi sono espresso più volte. Parto da un presupposto di natura esclusivamente empirica: esistendo rapporti tra “mafia e politica” - comprovati da numerose sentenze, alcune passate anche in giudicato - una Commissione antimafia che voglia apparire più credibile, non dovrebbe essere composta esclusivamente da politici. Questa premessa, ovviamente, non vuol essere polemica, ma ha il solo scopo di aprire un dibattito e offrire lo spunto per una riflessione più profonda su una struttura che da circa trent’anni non produce più un apprezzabile contributo costruttivo nella lotta contro le nuove mafie. È pur vero che il Parlamento italiano non funziona più. Esistono solo le segreterie dei partiti. Non è facile pertanto dare inizio a un rinnovamento dei nostri organismi democratici.

Che cosa pensa invece della mancata nomina di Gratteri al ruolo di Procuratore Nazionale Antimafia?

Se fossi stato al Csm, avrei votato per Gratteri poiché l’ho conosciuto e so che è un profondo conoscitore del fenomeno mafioso e in particolare della ‘ndrangheta, non mi posso esprimere su Melillo poiché non lo conosco. Voglio tuttavia dire che le polemiche successive alla mancata nomina sono inutili e dannose. Il Csm ha deciso così e occorre rispettate tale scelta che si ritenga o meno condivisibile. Il primo continui a lavorare bene in Calabria e il secondo svolga bene la sua importantissima funzione di coordinamento, entrambi nella stessa direzione: lottare nella maniera più efficace possibile la criminalità organizzata.

Chiudiamo con un messaggio di speranza per il futuro dei nostri giovani?

Certamente. Lo rivolgo direttamente a loro: “Vi auguro di poter migliorare il mondo che vi lasceremo e di impedire che altri possano demolire le vostre aspirazioni. Appassionatevi alla lotta perché è necessaria, oggi più che mai. Difendete la vita, la salute, l’ambiente. Amate la legalità. Aggredite la vita e non lasciatevi sopraffare dagli eventi. Abbiate fiducia in voi stessi, non lasciate mai che altri scelgano per voi. Non scendete a compromessi, non accettate raccomandazioni. Coltivate l’amicizia e il confronto con l’altro. Non lasciate che le mafie vi rubino il futuro.

Vincenzo Musacchio, criminologo, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80. È oggi uno dei più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali, un autorevole studioso a livello internazionale di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative a livello europeo.