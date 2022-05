Virus respiratorio sinciziale: un vaccino alle mamme per proteggere i più piccoli

L’inverno scorso lo ha riportato in copertina, facendo sì che in alcuni casi rappresentasse un’insidia per la tenuta del sistema sanitario. Complice il progressivo allentamento delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19, il virus respiratorio sinciziale (RSV) è tornato a circolare significativamente tra i bambini con meno di due anni. Come e non più di prima. Ma il distacco determinato nel 2020 dalle forti restrizioni aveva portato le famiglie a mettere quasi da parte questa infezione e la sua più grave complicanza: la bronchiolite. Da qui l’attenzione riposta nuovamente quest’anno su questo patogeno , «orfano» di un vaccino. Al momento, però, perché una strategia di profilassi potrebbe essere all’orizzonte. Oltre che sicuro, un vaccino da somministrare alle donne in gravidanza (come già si fa per proteggere i nascituri dall’influenza, dalla difterite, dal tetano e dalla pertosse) sarebbe infatti in grado di stimolare un’adeguata produzione di anticorpi, in grado di raggiungere il feto attraverso la placenta.

RSV prima causa di ricovero nei bambini con meno di un anno

Il virus respiratorio sinciziale (RSV) rappresenta una delle principali cause di malattia e morte nei bambini in tutto il mondo. Le statistiche ufficiali parlano di quasi 120mila decessi provocati ogni anno. Circa la metà riguarda bambini con meno di sei mesi, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. L’infezione, inizialmente, si manifesta con tosse e raffreddore. Ma può poi evolvere in una bronchiolite, un’infiammazione di bronchi e bronchioli che provoca l’aumento della produzione di muco e l’ostruzione delle vie aeree: da cui le difficoltà respiratorie. Una complicanza che, nei mesi scorsi, è costata la vita a due bambini di 5 e 11 mesi: rispettivamente di Napoli e di La Spezia. «Questo virus è molto frequente e rappresenta la prima causa di ricovero ospedaliero sotto l’anno di età - sottolinea Luigi Orfeo, direttore della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma e presidente della Società Italiana di Neonatologia -. È facile contrarlo se si frequentano luoghi affollati, come la scuola. Esistono però alcuni aspetti ai quali i genitori possono fare attenzione, come per esempio la perdita dell’appetito. Alla comparsa dei primi sintomi, è importante una visita. Non esiste una terapia specifica, ma cogliendo per tempo i segnali e con un pronto intervento pediatrico si può evitare il ricovero in ospedale, che si renderebbe necessario in caso di peggioramento della respirazione».

Vaccinare le mamme per proteggere i più piccoli?

Oltre alle terapie, a mancare è anche un vaccino efficace contro questo virus: responsabile dei tre quarti dei casi di bronchiolite. La comunità scientifica è però al lavoro, come dimostrano i risultati di uno studio pubblicato sul «New England Journal of Medicine». A condurlo un gruppo di ricercatori dei dipartimenti di ostetricia di diversi ospedali statunitensi, che hanno coinvolto nello studio 406 donne in gravidanza e 403 bambini americani, cileni, argentini e sudafricani. Obiettivo: valutare l’efficacia della somministrazione di una singola dose di un vaccino creato a partire da alcune proteine del virus nelle donne in dolce attesa, tra le 24esima e la 36eiesima settimana. La risposta all’immunizzazione passiva - questo il nome dato all’approccio che prevede il trasferimento dall’esterno di anticorpi in un organismo: in questo caso dalla mamma al figlio - è stata incoraggiante. Nel confronto con le donne che avevano ricevuto soltanto il placebo, nell’arco di sette settimane le gestanti vaccinate hanno sviluppato una risposta anticorpale in grado di neutralizzare l’eventuale presenza del virus. E soprattutto in grado di essere trasferita al feto attraverso la placenta, come attestato dalle rilevazioni effettuate sui bambini alla nascita (sul sangue cordonale) e in cinque diversi momenti fino al compimento dell’anno di vita. Effetti collaterali nella norma. Come reazione più comune si è avuto al dolore al sito di iniezione, seguito da arrossamento e gonfiore. Appena il 5 per cento delle donne ha sviluppato la febbre.

Protezione garantita fino ai sei mesi di vita

Sebbene rimangano diversi aspetti da chiarire, dal momento più opportuno per vaccinare le donne al farmaco da utilizzare (con o senza l’aggiunta dell’alluminio come adiuvante), la ricerca ha dimostrato un «profilo di sicurezza accettabile», una «buona risposta anticorpale» e la capacità degli anticorpi «di essere trasferiti al feto attraverso la placenta», così da «proteggere i bambini dall’infezione da RSV almeno fino ai sei mesi di vita». Conclusioni analoghe a quelle di un altro studio pubblicato sempre sul «New England Journal of Medicine» nel 2020. In questo caso la ricerca, condotta in Sudafrica, ha dimostrato anche che l’adesione alla vaccinazione da parte delle gestanti riduce il rischio di ricovero per i neonati sia per una grave infezione del basso tratto respiratorio determinata dal virus respiratorio sinciziale (-44 per cento) sia per polmonite (-32 per cento). Indipendentemente dalla causa. Tasselli importanti di un percorso che potrebbe culminare con l’immissione in commercio di un farmaco da somministrare alle donne nel corso della gravidanza, in attesa di capire come proteggere poi i bambini fino ai due anni.

Meno antibiotici se la mamma è vaccinata

Lo sviluppo di un vaccino contro l’infezione da virus respiratorio sinciziale potrebbe determinare anche un altro beneficio: la riduzione dell’uso di antibiotici. Questo quanto osservato tra le mamme vaccinate nei diversi trial in corso, che nei primi tre mesi di vita dei propri figli hanno dovuto ricorrere meno di frequente a questi farmaci: spesso prescritti nelle fasi iniziali dell’infezione respiratoria (quando ancora non si conosce la causa) o per prevenire l’insorgenza di infezioni concomitanti. I dati di questa ricerca sono stati pubblicati sul «Proceedings of the National Academy of Sciences». Considerando che la resistenza agli antibiotici è ormai un’emergenza per la sanità pubblica, «occorre considerare anche questi benefici collaterali», per dirla con gli autori dello studio. Secondo Ramanan Laxminarayan, Direttore del CDDEP, «dopo l’introduzione del vaccino contro lo pneumococco, in grado di far calare i casi di polmonite batterica, un vaccino contro l'RSV rappresenterebbe uno dei nostri migliori investimenti per ridurre il carico delle infezioni respiratorie nei bambini».

Anticorpi monoclonali già disponibili per i prematuri

In attesa dello sviluppo di un vaccino efficace, la prevenzione dell’infezione da RSV passa dai capisaldi delle misure di controllo delle malattie infettive a trasmissione respiratoria: lavaggio e disinfezione delle mani, uso delle mascherine, attenzione a non frequentare luoghi chiusi e affollati. Elementi a cui aggiungere la protezione garantita dall’allattamento al seno. Per i prematuri, però, è possibile ricorrere anche a un’altra forma di profilassi. «Per i nati prima della 29esima e fino alla 35esima settimana che presentano fattori di rischio, è prevista la somministrazione di un anticorpo monoclonale nei primi sei mesi di vita - concludo Orfeo -. Si somministrano cinque dosi, attraverso una iniezione intramuscolare da effettuare una volta al mese: da novembre a marzo, durante la stagione epidemica»