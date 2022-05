Visco: "Con una guerra lunga, - 2 punti di Pil nel biennio"

E' un'analisi dettagliata e approfondita sullo stato dell'arte del sistema bancario in Italia in relazione alla guerra in Ucraina e alle misure per contrastare i suoi effetti sull'economia. Nella relazione finale dell'Assemblea di Bankitalia, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lancia l'allarme sul rischio diminuzione vertiginosa del Pil italiano e sull'aumento del costo delle materie prime a livello globale e l'impatto che questi cambiamenti potrebbero avere sulla vita di famiglie e imprese.

"L'aumento dei prezzi delle materie prime importate è una tassa ineludibile per il paese". Visco precisa che "l'azione pubblica può ridistribuirne gli effetti tra famiglie, fattori di produzione, generazioni presenti e future; non può annullarne l'impatto d'insieme. Per quanto riguarda le famiglie, gli interventi calibrati in funzione della loro condizione economica complessiva anzichè dei redditi individuali risultano più efficaci nel contrastare le ripercussioni dell'inflazione sulla disuguaglianza".

La guerra con le sue incertezze è al centro delle considerazioni del governatore "La guerra ha radicalmente accentuato l'incertezza. L'attività produttiva si è indebolita nel primo trimestre, dovrebbe rafforzarsi moderatamente in quello in corso. In aprile valutavamo che il prolungamento del conflitto in Ucraina avrebbe potuto comportare circa 2 punti percentuali in meno di crescita, quest'anno e il prossimo". "Le stime più recenti delle maggiori organizzazioni internazionali sono simili. Non si possono però escludere sviluppi più avversi. Se la guerra dovesse sfociare in interruzione delle forniture di gas russo, il Pil potrebbe ridursi nella media del biennio".

L'analisi del numero uno di Bankitalia va oltre i confini nazionali: una "divisione del mondo in blocchi rischierebbe di compromettere i meccanismi che hanno stimolato la crescita e ridotto la povertà a livello globale" colpendo specialmente i paesi più deboli. Secondo Visco "una frammentazione lungo confini definiti da pur necessarie considerazioni di sicurezza politica potrebbe avere conseguenze assai negative per le economie di minori dimensioni". Inoltre una conseguenza della divisione si avrebbe anche sulle sfide globali, dal clima alla lotta alla povertà e ai contrasto alle pandemie.

La situazione delle banche italiane è "complessivamente non negativa" ma il conflitto in Ucraina e i problemi di approvvigionamento delle materie prime che causano un rallentamento del Pil consigliano di "operare con prudenza" sulla "classificazione dei prestiti, accantonamenti e distribuzione degli utili". secondo cui conseguenze "di rilievo" potrebbero esserci per le banche più "tradizionali" specie le "medio piccole"i cui vertici "devono agire senza ritardi anche sul fronte di possibili aggregazioni" per minimizzare il rischio "di crisi".

Il governatore ha rilevato come "le esposizioni dirette verso controparti residenti in Russia, Bielorussia e Ucraina concentrate presso i due maggiori gruppi (Unicredit e Intesa Sanpaolo, ndr) sono contenute" ma gli effetti indiretti della guerra "sono tuttavia più difficili da valutare". "L'esposizione delle banche nei confronti di quelle aziende che operano nei settori più colpiti dai rincari non è trascurabile, anche se va rilevato che in media la loro probabilità di insolvenza segnalata prima della guerra dagli intermediari era inferiore a quella delle società degli altri comparti".

Il prolungarsi del conflitto - aggiunge - e i problemi nelle catene di valore "potrebbero portare a un rallentamento ciclico più marcato di quanto ora previsto e un peggioramento della situazione finanziaria di famiglie e imprese" con la necessità di operare con prudenza sui fronti della classificazione dei prestiti, degli accantonamenti, della distribuzione degli utili".