Willchair: la forza della musica per affrontare la sclerosi multipla

Il concerto del Primo Maggio, che ogni anno affronta temi di rilievo per la società e che con la forza della musica raggiunge milioni di persone, soprattutto giovani tra i 18 e i 40 anni, è anche il contesto ideale per parlare di un tema così importante come la sclerosi multipla.

Con l'obiettivo di sensibilizzare su questo tema è stata creata “Willchair” (tradotto liberamente come ‘sedia della volontà’) realizzata dal designer Derek Castiglioni a partire dal riciclo di una sedia a rotelle. Posizionata nel backstage del Concertone di Piazza San Giovanni come photo-opportunity, ha coinvolto molti dei protagonisti dello spettacolo del 1° Maggio, che hanno voluto farsi fotografare sulla sedia per manifestare vicinanza ai giovani che quotidianamente, spesso in silenzio, affrontano lotta contro la malattia.

Sono infatti 3.600 giovani tra i 20 e i 40 anni che ricevono ogni anno una diagnosi di sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa cronica che colpisce il sistema nervoso centrale e che nel 25% dei casi determina difficoltà di deambulazione, impattando significativamente sulla sfera scolastica e professionale, oltre che sulla vita personale.

La trasformazione della sedia a rotelle nell'opera di Derek Castiglioni vuole essere quindi metafora di speranza e neologismo positivo, grazie ai progressi dell'innovazione terapeutica e della ricerca e fa parte di una campagna di sensibilizzazione sulla lotta alla sclerosi multipla, realizzata da Novartis in collaborazione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus.