World Economic Forum, Soros scrive a Draghi: "Ue più forte di Mosca sul gas"

Nel solito incontro con i giornalisti a margine del World Economic Forum, il finanziere e filantropo campione della democrazia liberale e della “società aperta”, George Soros, ha reso noto che ha scritto una lettera al premier italiano, Mario Draghi, in cui sottolinea che l'Europa, che è proprietaria dei gasdotti, ha in realtà una posizione di forza maggiore rispetto alla Russia. George Soros ha inoltre incoronato il premier italiano come leader europeo più capace di portare avanti il progetto per un'Europa federale.

"Gli ho scritto ieri una lettera in cui dico che l'Europa, che detiene i gasdotti, ha in realtà una posizione di forza maggiore rispetto alla Russia", ha detto Soros che ha scritto a Draghi proprio in quanto leader europeo "in grado di far avanzare" le posizioni europee, e che ha "l'iniziativa, l'immaginazione, l'alta reputazione" necessarie per il braccio di ferro con Mosca e per per far avanzare un progetto federalista in Europa.

"Non è l'unico leader, e in questo momento i politici europei sono in una fase creativa". Quello che serve "è un passo avanti verso un'Europa parzialmente federata. Sarebbe un vantaggio enorme", ha ribadito Soros.

"L'Europa sembra finalmente andare nella giusta direzione" con un'integrazione più forte fra i paesi di fronte all'aggressione russa contro l'Ucraina e ora nell'Occidente "dobbiamo mobilitare tutte le nostre risorse per porre fine alla guerra, occorre sconfiggere Putin il prima possibile" ha detto ancora George Soros citando i piani federalisti di Enrico Letta, l'appoggio fornito da Mario Draghi "più coraggioso di Scholz sul gas russo" rispetto ai partner tedeschi, l'apertura all'allargamento ai paesi balcanici e alla Moldavia del presidente Macron.

Quanto a Putin e Xi Jinping, Soros non risparmia strali: i "due dittatori" sono "legati in un'alleanza senza limiti e governano con l'intimidazione, sono destinati a fare errori enormi" come la politica zero covid di Pechino e l'invasione dell'Ucraina.