Zelensky: l'acciaieria di Mariupol è "un inferno, un esempio di assedio e di torture"

Mariupol “è un esempio di assedio, di torture” e mostra “l’attitudine disumana dell’esercito russo e la sua crudeltà”. Sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento in videoconferenza a un evento del centro studi britannico Chatham House.

“La cosa più spaventosa è che questa crudeltà è ordinata dal Cremlino”, ha detto Zelensky.

L’assedio a Mariupol, all’acciaieria Azovstal, “può essere spezzato dall’Ucraina con le armi appropriate, se le avremo”, ha poi aggiunto.

Secondo il presidente ucraino la Russia pensava di poter sfuggire ai procedimenti penali per crimini di guerra nei suoi confronti grazie alle sue minacce di un attacco nucleare.

“Credono di poter sfuggire alle proprie responsabilità per dei crimini di guerra perché hanno il potere di una nazione con l’arma nucleare”, ha detto Zelensky.

Poi ha aggiunto: “Non riusciamo a vedere nessuna intenzione da parte russa di mettere fine alla guerra” in Ucraina.

Per negoziati che portino a un accordo di pace, le truppe russe “devono ritirarsi nei confini pre-invasione, ritornare entro la linea di contatto precedente il 24 febbraio”, ha precisato Zelensky.

"In quella situazione potremmo iniziare a discutere normalmente" e l'Ucraina potrebbe usare "canali diplomatici" per riprendere il suo territorio.

Il governo britannico, un alleato chiave dell'Ucraina, ha affermato che l'esercito russo deve essere cacciato da tutta l'Ucraina, inclusa la Crimea, che Mosca ha conquistato nel 2014.

Nonostante l'intensificarsi dell'attacco della Russia alla regione orientale del Donbass in Ucraina, Zelensky ha affermato che c'è ancora spazio per la diplomazia. "Non tutti i ponti sono ancora distrutti", ha aggiunto

Alla domanda su quale sarebbe la condizione minima che accetterebbe per un possibile accordo di pace con la Russia, Zelensky ha risposto: “Sono stato eletto dal popolo ucraino presidente dell’Ucraina, non presidente di una mini-Ucraina”, lasciando intendere come già detto in precedenza che non farà concessioni territoriali a Mosca.