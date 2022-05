Zelensky: "Abbiamo bisogno di un nuovo Piano Marshall per l'Ucraina"

"Stiamo già preparando un piano di ripresa e ricostruzione su larga scala per l'Ucraina dopo la guerra e abbiamo bisogno di un piano di sostegno internazionale strategico per l'Ucraina che sia un analogo moderno dello storico piano Marshall". La ricostruzione ucraina "deve diventare lo stesso esempio storico per il futuro come lo fu la ricostruzione dei Paesi europei dopo la seconda guerra mondiale".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo con un video messaggio all'alta conferenza dei donatori organizzata da Polonia e Svezia a Varsavia. Il presidente ucraino ha evidenziato tre elementi di sostegno: risorse finanziarie per sostenere i bisogni umanitari dei cittadini ucraini mentre la guerra continua, la preparazione di un piano di ricostruzione su larga scala che sarebbe simile al Piano Marshall e un sostegno alla candidatura immediata all'UE per l'Ucraina. L'Ucraina ha ricevuto oltre 12 miliardi di dollari in armi e aiuti finanziari dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio, ha affermato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal alla conferenza.

Zelensky: “La libertà deve dimostrare di proteggere e dare qualcosa alle persone meglio della tirannia”

"Come finirà questa guerra brutale si decide non solo sul campo di battaglia, ma anche con l'economia e la finanza, il sostegno umanitario e la capacità di garantire una vita normale sui territori liberati, ricostruendo ciò che è stato distrutto dall'esercito russo - ha evidenziato Zelensky - . La libertà deve dimostrare di proteggere e dare qualcosa alle persone meglio della tirannia che per decenni ha goduto degli enormi profitti derivanti da petrolio, gas e altre materie prime. È così che vince la libertà. Ecco perché questa conferenza è così per tutti in Europa, sia dal punto di vista strategico che tattico".

I donatori internazionali hanno finora promesso 6,5 miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina durante la conferenza nella capitale polacca Varsavia. "La giornata di oggi ha dimostrato che il nostro sostegno all'Ucraina continua e che qui non c'è egoismo tra noi", ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki durante le sue osservazioni conclusive. Il denaro è stato promesso da paesi di tutto il mondo, nonché da aziende e banche. Morawiecki ha affermato che l'Ucraina ha bisogno di 12.000 tonnellate di aiuti umanitari al giorno, ma attualmente lo sforzo internazionale sta fornendo solo 3.000 tonnellate, mentre le agenzie umanitarie internazionali stimano che circa il 40% della popolazione ucraina abbia bisogno di aiuti umanitari.

A proporre il tema di un piano Marshall per l'Ucraina è stato oggi anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che si è pronunciato a favore della confisca dei beni russi congelati nell'UE nell'ambito delle sanzioni per renderli "disponibili" per la ricostruzione dell'Ucraina e ha anche considerato che la conferenza di donatori per la ricostruzione dell'Ucraina riunitasi a Varsavia dovrebbe costituire il punto di partenza di "una sorta di piano Marshall europeo" per questo Paese invaso dalla Russia.