Zelensky agli studenti universitari: "Questo è il momento di costruire il futuro dell'Ucraina"

“Dobbiamo lavorare tutti insieme per garantire che la Russia non abbia successo nella sua aggressione contro il nostro Stato. Né militare, né economico, né di altro tipo”, perché la difesa dell’Ucraina significa anche la difesa dei partner del G7 “dalle nuove guerre e crisi che la Russia potrebbe provocare”. Non muta i consueti toni da retorica nazionalista, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel videomessaggio serale che chiude l’85esimo giorno di guerra. Ormai il traguardo dei tre mesi è vicinissimo e il capo di Stato di Kiev sa bene che spronare il popolo, l’esercito, chi combatte per la liberazione dall’invasore russo è il miglior modo per garantirsi appoggio all’interno e al di fuori del Paese.

I contatti diplomatici

A livello diplomatico, Zelensky ricorda di aver “parlato con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'ho ringraziata personalmente per l'assistenza di macro-finanza per un importo di nove miliardi di euro, questo pacchetto era stato proposto il giorno prima”. Poi, il presidente ucraino dice: “Ho anche parlato con il primo ministro britannico Boris Johnson. Sulle questioni economiche, in particolare sull'esportazione dei nostri prodotti agricoli e sulle importazioni di combustibili. E anche sulla situazione nelle aree delle ostilità e sull'evacuazione dei nostri eroi dall'Azovstal. Sto facendo del mio meglio per tenere informate le forze internazionali più influenti e, per quanto possibile, coinvolte nel salvataggio del nostro esercito”.