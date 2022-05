Zelensky: "Al Consiglio europeo ribadirò la natura terroristica dello Stato russo"

Fa il punto della situazione, Volodymyr Zelensky, nel videomessaggio serale che conclude il 94esimo giorno di guerra, con l’offensiva finale dell’esercito russo per chiudere il Donbass in una morsa e annetterlo definitivamente. “Le aree chiave di lotta al fronte sono ancora Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Popasna e altre città dove si concentra l'offensiva russa” spiega il leader di Kiev, aggiungendo che “la nostra difesa resiste. Sono grato a tutti coloro che resistono a questo assalto degli occupanti”.

Poi Zelensky continua: “Oggi, l'esercito russo ha lanciato attacchi assolutamente insensati e apertamente barbari nella regione di Sumy. Missili e mortai”. La conclusione più immediata cui giunge il presidente ucraino è che la Russia debba essere riconosciuta come “Stato terrorista”, una definizione che ripeterà nel suo intervento al Consiglio europeo del 30 e 31 maggio. Il terrore, spiega infatti Zelensky, è diventata la sola modalità con cui lo Stato russo porta avanti i suoi interessi e difende le sue prerogative, “l'unica forma di azione dello Stato russo nei confronti dell'Europa. Terrore sulla terra dell'Ucraina. Terrore nel mercato energetico europeo, non solo nel nostro Paese. Terrore nel mercato alimentare, su scala globale. E quale sarà il prossimo terrore?” chiede retoricamente il presidente.

Zelensky trova però il tempo di spronare il suo popolo a resistere e a combattere, infondendo un messaggio di fiducia per il futuro: “Solo insieme - tutti europei - saremo in grado di fermare la politica di uno Stato come questo”.