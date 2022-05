Zelensky: "I russi vogliono ridurre in cenere le città del Donbass"

I russi "vogliono ridurre in cenere Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk e Severodonetsk. Come Volnovakha, come Mariupol". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio. La Russia sta praticando la "deportazione" e "l'uccisione di massa di civili" nel Donbass, ha aggiunto, "tutto questo è un'evidente politica di genocidio portata avanti dalla Russia"

Zelensky ha inoltre criticato le divisioni all'interno dell'Unione europea riguardo le ulteriori sanzioni contro la Russia. "Per quante settimane ancora l'Unione europea cercherà di concordare un sesto pacchetto? Naturalmente sono grato agli alleati che stanno sostenendo nuove sanzioni. Ma da dove prendono il potere le persone che bloccano questo sesto pacchetto? Perché possono detenere un tale potere? La pressione sulla Russia è letteralmente una questione di salvare vite. E ogni giorno di procrastinazione, debolezza, varie controversie o di proposte per 'pacificare' l'aggressore a spese della vittima significa semplicemente che più ucraini vengono uccisi. Il catastrofico svolgersi degli eventi potrebbe ancora essere fermato se i forti del mondo non flirtassero con la Russia, ma insistessero davvero per porre fine alla guerra. Se il mondo è veramente unito e onesto riguardo a questa aggressione russa contro il nostro stato sovrano, la velocità con cui porre fine a questa guerra sarà misurata in settimane. Prima le nostre terre saranno liberate dagli occupanti, più le persone in tutto il mondo saranno protette in modo affidabile dai desideri aggressivi di chi vuole perseguire politiche coloniali"

Zelensky è poi intervenuto in mattinata alla conferenza organizzata da un think tank indonesiano, affermando che "Ci sono cose da discutere con il leader russo. Non vi sto dicendo che per me la nostra gente è ansiosa di parlare con lui, ma dobbiamo affrontare la realtà di ciò che stiamo vivendo. Cosa vogliamo da questo incontro. Rivogliamo le nostre vite. Vogliamo reclamare la vita di un Paese sovrano all'interno del proprio territorio". Ha aggiunto che dall'inizio della guerra "la Federazione Russa ha utilizzato 2.400 missili di vario genere contro l'Ucraina. La maggioranza assoluta sulle infrastrutture civili, sulle imprese, sui magazzini, in particolare sui magazzini con generi alimentari, sui condomini, sulle ferrovia.