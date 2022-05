Zelensky: "Il mondo civile onora l'8 maggio ma non ce l'abbiamo fatta: il male è tornato"

Un lungo video in bianco e nero, a sottolineare come passato e presente si stiano drammaticamente fondendo, tanto che le immagini della II guerra mondiale sono perfettamente sovrapponibili a quelle dell'Ucraina di oggi, con i palazzi distrutti dalle bombe.

Il video ha una regia accuratissima, la camera è sempre in movimento di fronte a Zelensky immobile che, con la capacità dell'attore, racconta come quel “mai più” che caratterizzava la giornata dedicata all'8 maggio del '45 - che segna la fine della Seconda guerra mondiale - ha perso significato. Le riprese si alternano alle immagini dell'Ucraina attaccata dai russi che all'improvviso si sovrappongono a quelle dei primi anni '40. Soltanto i modelli degli aerei oppure gli abiti delle persone fanno capire il salto temporale: la devastazione delle bombe è la stessa e la Russia, dice Zelensky nel video di oltre 15 minuti, sta imitando il regime nazista: "Decenni dopo la seconda guerra mondiale, il buio è tornato in Ucraina. Ed è diventata di nuovo in bianco e nero".