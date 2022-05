Zelensky in un video: "Abbiamo vinto allora, vinceremo ora"

Prima del discorso di Vladimir Putin in occasione del giorno della vittoria sul nazismo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da la sua risposta alla “de-nazificazione” pronunciata da Putin. In un video di oltre 5 minuti postato sui social spiega che: "Solo un pazzo può sperare di ripetere 2194 giorni di guerra" della seconda guerra mondiale: "colui che sta ripetendo oggi gli orribili crimini del regime di Hitler, seguendo la filosofia dei nazisti e replicando tutto quello che hanno fatto. È condannato. Perchè è stato maledetto da milioni di antenati quando ha cominciato ad imitare il loro assassino. E allora perderà tutto", ha detto Zelensky camminando nel centro di Kiev senza mai nominare direttamente il nemico.

"Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli, e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa hanno fatto i nostri antenati durante la seconda guerra mondiale, in cui morirono più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giorni della vittoria in ucraina. E qualcuno non ne avrà nessuno", ha continuato camminando nel viale Khreschatyk nel deserto dell'alba. "Abbiamo vinto allora. Vinceremo ora. E Khreshchatyk vedrà la parata della vittoria: la vittoria dell'Ucraina!"

Secondo il presidente anche gli ucraini hanno sconfitto il nazismo nella seconda guerra mondiale e per questo "non permetteremo a nessuno di appropriarsi di questa vittoria". "Il nostro nemico - ha aggiunto Zelensky, riferendosi alla Russia - sognava che avremmo rinunciato a celebrare il 9 maggio e la vittoria sul nazismo". E ciò per sostenere la tesi di Mosca secondo la quale l'invasione è diretta a "denazificare" l'Ucraina.