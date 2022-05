Zelensky: "La Russia parla della sua arma-laser per nascondere il fallimento"

Il presidente ucraino Zelensky, nel suo consueto videomessaggio serale, forte dei risultati degli ultimi giorni ottenuti dall’esercito nazionale, con la riconquista di porzioni di territorio nel nordest del Paese sottratte ai russi, afferma con sicurezza che a Mosca “hanno paura di ammettere che errori catastrofici sono stati commessi ai più alti livelli statali e militari”.

Il capo di Stato ucraino fa, ancora una volta, un paragone con la Seconda guerra mondiale: “Nella propaganda della Germania nazista c'era un termine, wunderwaffe, un’arma strepitosa. Più diventava chiaro che non avevano alcuna possibilità [di vincere, ndr] durante la guerra, più c'era propaganda sull'arma strepitosa, che sarebbe stata così potente da dare una svolta”. Da qui viene facile dedurre che Putin e i suoi generali “presenteranno sempre più wunderwaffe mentre le forze armate dell'Ucraina e tutti i nostri difensori libereranno la nostra terra passo dopo passo”.

Ciò accade, sottolinea ancora Zelensky, perché “nel terzo mese di una guerra su vasta scala, la Russia sta cercando di trovare la sua ‘meraviglia’. Presumibilmente armi laser. Tutto ciò indica chiaramente il completo fallimento dell'invasione” conclude tranchant il leader di Kiev.

Nell’annunciare di aver firmato nuovi decreti sulla legge marziale e sul termine di mobilitazione generale, Zelensky comunica anche un altro importante provvedimento: la firma di una norma che offrirà protezione alle persone private della libertà dagli occupanti, nonché ai loro famigliari.

Il presidente ucraino, dopo aver ricordato il massacro dei tartari di Crimea del 1944 ad opera di Stalin, ringrazia Andriy Shevchenko, “il nostro leggendario giocatore di calcio”, per essere diventato il primo ambasciatore del nuovo marchio nazionale dell'Ucraina - United24, una piattaforma, come spiega lo stesso Zelensky, per raccogliere fondi a sostegno del Paese invaso dalla Russia. La raccolta, chiarisce ancora il capo di Stato ucraino, avrà il suo culmine a giugno in un grande evento organizzato dallo stesso Shevchenko a Londra.