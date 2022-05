Meta, Zuckerberg da Draghi: colloquio su metaverso e investimenti

"Per dare vita al metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile. Nell'incontro di oggi abbiamo confermato la nostra collaborazione con il governo italiano per valorizzare i punti di forza del paese nei settori tecnologico e del design e identificare futuri investimenti. Siamo lieti di aver potuto discutere le opportunità culturali, sociali ed economiche che il metaverso porterà all'Italia e non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione": lo dice un portavoce di Meta dopo l'incontro tra Mark Zuckerberg, il premier Mario Draghi e il ministro alla transizione digitale Vittorio Colao. L'incontro a Palazzo Chigi è durato circa un'ora.