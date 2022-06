Siccità, in Lombardia "l'acqua per uso agricolo è agli sgoccioli, impiegata tutta la disponibilità"

"L'acqua è agli sgoccioli: tutta la disponibilità è stata impiegata" dagli operatori del settore idroelettrico "per coprire la necessità del comparto agricolo nei prossimi 10 giorni". È quanto ha riferito il legale rappresentante di Enel, Giovanni Rocchi, in audizione alla commissione congiunta di Agricoltura e Montagna di Regione Lombardia, convocata in via straordinaria per la grave crisi idrica e all'emergenza siccità.

L'acqua destinata all'agricoltura è quindi finita. "È stato fatto tutto il possibile, ma le riserve sono finite. Tutta l'acqua a disposizione è stata ripartita nel tempo richiesto".

"Questa situazione sarà ancora gestibile per i prossimi 10, massimo 15 giorni", ha avvertito stamattina il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "La situazione è più drammatica di quello che possa apparire". E mentre crolla la produzione del latte lombardo (-10%), la Coldiretti avverte: “La siccità sta colpendo tutti i raccolti, dal grano agli altri cereali. E' crollo delle coltivazioni di mais, principale foraggio per suini e bovini nelle stalle". E questo potrebbe avere ripercussioni anche sul portafoglio dei consumatori, perché i prezzi dei prodotti agricoli potrebbero aumentare persino del 60/70 per cento.