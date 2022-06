37 milioni di bambini sfollati nel mondo nel 2021. Il numero più alto dalla seconda guerra mondiale

Alla fine del 2021 conflitti, violenze e ulteriori crisi hanno lasciato 36,5 milioni di bambini sfollati dalle loro case nel mondo, il numero più alto registrato dalla Seconda guerra mondiale.

I quasi 37 milioni i bambini sfollati in tutto il mondo, sottolinea l'Unicef, non includono gli oltre due milioni di minori fuggiti dall'Ucraina dalla fine di febbraio per l'invasione russa, i 3 milioni di sfollati interni. A seguire i minori sfollati a causa dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali.

Se si scompongono i dati per il 2021, circa 13,7 milioni erano rifugiati e richiedenti asilo e circa 22,8 milioni sono sfollati interni a causa di conflitti, violenze e altre crisi. In totale, sono 2,2 milioni in più rispetto all'anno precedente. "Non possiamo ignorare le prove: il numero di bambini sfollati a causa di conflitti e crisi sta crescendo rapidamente ed è nostra responsabilità raggiungerli", ha affermato il Direttore Esecutivo dell'Unicef Catherine Russell in occasione della Giornata internazionale del rifugiato.

Catherine Russell ha esortato i governi a prevenire queste situazioni e "assicurare", quando si verificano, "il loro accesso all'istruzione, alla protezione e ad altri servizi critici che supportano il loro benessere e sviluppo ora e in futuro".

In particolare, le centinaia di migliaia di minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie, sono facili prede della tratta, dello sfruttamento, della violenza e degli abusi. Sono sempre i numeri a parlare: i minori rappresentano il 34% delle vittime della tratta di esseri umani nel mondo. Per Unicef i minori e le loro famiglie sono vittime non solo delle "crisi a cascata" che vanno dall'Afghanistan, passando per la Repubblica Democratica del Congo o lo Yemen, ma anche di eventi climatici estremi, come la siccità nel Corno d'Africa e il Sahel o le inondazioni in Bangladesh, India e Sud Africa.

Tirando le somme, lo scorso anno i minori che sono stati costretti a lasciare la loro città o il loro paese per calamità naturali sono stati 7,3 milioni. La popolazione di rifugiati nel mondo è più che raddoppiata negli ultimi dieci anni. Quasi la metà sono minorenni. Più di un terzo dei bambini sfollati vive nell'Africa subsahariana, sono 3,9 milioni, un quarto in Europa e Asia centrale circa 2,6 milioni, il 13% , circa 1,4 milioni in Medio Oriente e Nord Africa.