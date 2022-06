L'Italia rivoluzionata da Mancini fa il suo esordio in questa edizione di Nations League con un pareggio per 1-1 con la Germania di Flick. A Bologna, dopo un primo tempo a reti inviolate, Pellegrini porta in vantaggio gli Azzurri ma giunge immediata la replica di Kimmich. Nella parte finale Donnarumma salva due volte il risultato.