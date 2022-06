Locarno Film Festival, a Matt Dillon il premio alla carriera

Ansa

Matt Dillon (New Rochelle, 18 febbraio 1964) attore e regista statunitense. Molti i film di successo a cui ha preso parte: Giovani guerrieri (1979), I ragazzi della 56ª strada (1983), Rusty il selvaggio (1983), Drugstore Cowboy (1989), Mister Wonderful (1993), Da morire (1995), Crash - Contatto fisico (2004), per cui è stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista, e Sunlight Jr. - Sognando la felicità (2013), solo per citarne alcuni.