A Messina e Verona due operai investiti da un trattore. A Lecce un 72enne precipita da impalcatura

Un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere stato investito da un trattore che stava manovrando mentre era al lavoro in un'azienda agricola e agriturismo in località La Ca, nel Comune di Fumane, nella provincia di Verona. Sul posto i Vigili del Fuoco e medici del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Un operaio è rimasto schiacciato da un trattore che si è ribaltato mentre l’uomo stava arando un terreno di sua proprietà. L’incidente mortale nelle campagne di Sant'Angelo di Brolo, in provincia di Messina. L’uomo di 65 anni, titolare di un'impresa edile a Firenze, era tornato a Sant'Angelo di Brolo, per passare i pomeriggi nella sua casa in campagna. A lanciare l'allarme un familiare ma all’arrivo dei sanitari per l’uomo non c’era nulla da fare.

Da Messina a Lecce. A perdere la vita un operaio di 72 anni che è precipitato da 4, 5 metri mentre stava lavorando in un cantiere per la ristrutturazione di un palazzo. Nella caduta l’uomo ha sbattuto la testa. Sul posto i tecnici dello Spesal per verificare il rispetto delle regole di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dalle prime ricostruzioni è possibile che l’uomo abbia messo un piede in fallo o abbia avuto un malore.