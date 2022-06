Trovata morta una coppia nel Milanese. Lei in strada lui nell'appartamento sovrastante

Un uomo e una donna sono stati trovati morti nel primo pomeriggio a Vanzaghello (Mi). Precisamente in via Arno, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta in strada con accanto una pistola in corrispondenza di un terrazzo, mentre nell'appartamento soprastante è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 62enne con un colpo di arma da fuoco alla testa.

L'arma rinvenuta in strada, infatti, apparteneva a Franco Deidda, così si chiama l'uomo trovato morto, che di professione faceva l'istruttore di tiro. Indagano i carabinieri della compagnia di Legano coordinati dalla procura di Busto Arsizio (Varese).

Secondo quanto si è appreso, la donna e l'uomo non vivevano insieme. Tra le ipotesi, quella che la donna si sia suicidata dopo aver ucciso l'uomo, ma non è escluso che si tratti di un duplice suicidio.