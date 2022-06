A Severodonetsk si combatte casa per casa

La Russia si è gettata a capofitto nella battaglia per Severodonetsk, una città chiave dell'Ucraina orientale che è stata teatro di "combattimenti di strada" nel fine settimana. A riprova dei combattimenti ravvicinati, ufficiali militari russi e ucraini si sono incolpati a vicenda per un incendio che ha distrutto la chiesa principale del monastero di Sviatohirsk, uno dei siti ortodossi più sacri dell'Ucraina.

"L'uso combinato di attacchi aerei e di artiglieria è stato un fattore chiave nei recenti successi tattici della Russia nella regione", ha dichiarato il Ministero della Difesa britannico, ma ha anche ha avvertito che dopo aver lanciato così tanti missili guidati, la Russia sta impiegando missili non guidati che hanno "quasi certamente causato danni collaterali sostanziali e vittime civili".

Sul terreno, la situazione è molto confusa. Ieri la Russia ha dichiarato che le unità militari ucraine si stavano ritirando dalla città, mentre il quartier generale dell'esercito ucraino e il sindaco di Severodonetsk, Olexander Striuk, hanno riferito in serata che erano in corso scontri per riprenderla completamente. Le truppe russe "sono riuscite a entrare in città e a conquistarne gran parte, dividendola in due. Ma le nostre truppe sono riuscite a riorganizzarsi e a costruire una linea di difesa. Al momento, stiamo facendo tutto il necessario per ripristinare il pieno controllo" di Severodonetsk, ha dichiarato Striuk, riferendosi ai "combattimenti di strada". "

Le unità dell'esercito ucraino, dopo aver subito perdite critiche durante i combattimenti per Severodonetsk (fino al 90% in diverse unità), si stanno ritirando a Lyssychansk, una città vicina, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. Severodonetsk, che prima della guerra aveva una popolazione di circa 100.000 abitanti, e Lyssychansk, a circa 80 km dalla capitale amministrativa regionale ucraina di Kramatorsk, sono insediamenti chiave per raggiungere l'obiettivo di occupare tutto il Donbas.

Poi ci sono stati attacchi paralleli su altri fronti. Nella regione meridionale di Kherson, "i residenti hanno lasciato il villaggio di Trudolyubivka" e le forze russe "continuano a bombardare i territori occupati e le posizioni dell'esercito ucraino", ha annunciato la presidenza ucraina, mettendo in guardia da una crisi umanitaria nelle aree in mano ai russi. Inoltre, "sono stati danneggiati dei magazzini" e ci sono state due "vittime", secondo Kiev, quando un missile da crociera russo ha colpito un'azienda agricola nel grande porto di Odessa. La città ospita il più grande porto marittimo dell'Ucraina ed è quindi vitale per la capacità del Paese di spedire grano e altre materie prime. L'attacco è avvenuto poche ore dopo che il ministro degli Esteri Kuleba aveva twittato: "L'Ucraina è pronta a creare le condizioni necessarie per riprendere le esportazioni dal porto di Odessa. La questione è come assicurarsi che la Russia non abusi della via commerciale per attaccare la città".

L'esercito russo ha dichiarato di aver distrutto "un punto di dispiegamento di mercenari stranieri" vicino a Datchnoe nella regione di Odessa e due centri di comando ucraini e sei depositi di munizioni nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Ha inoltre dichiarato di aver colpito con missili un centro di addestramento ucraino vicino a Stetskovka, nella regione settentrionale di Sumy, dove "istruttori stranieri addestravano i militari ucraini all'uso degli obici M777".

I corpi di oltre 1.300 civili sono stati riesumati finora nella regione intorno alla capitale ucraina dopo il ritiro militare della Russia dall'area, ha riferito sabato il Ministero degli Interni ucraino. I corpi sono stati inviati agli obitori per l'esame forense e circa 200 delle vittime non sono state identificate, ha dichiarato la portavoce del ministero Alyona Matveyeva. Da quando le forze russe hanno lasciato la regione all'inizio di aprile, le autorità ucraine stanno raccogliendo i morti, esumando i corpi dalle fosse comuni e raccogliendo prove per eventuali indagini e procedimenti per crimini di guerra.



L'Institute for the Study of War, un think tank con sede a Washington, ha dichiarato che le amministrazioni pro-russe russi installate nella maggior parte delle regioni di Kherson e Dnipropetrovsk, così come a Mariupol e le stesse truppe i Mosca devono affrontare una crescente resistenza tra la popolazione locale e "un aumento dell'attività partigiana nell'Ucraina meridionale". L'istituto ha citato testimonianze sui canali Telegram russi di minacce contro i locali che hanno ricevuto passaporti russi.