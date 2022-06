A Trento vivono bene bambini, giovani e anziani

Tra 107 capoluoghi di provincia, Trento è l'unico a entrare tra nelle prime dieci posizioni in tutte e tre le classifiche generazionali del Sole 24 Ore sulla qualità della vita: settima in quelle dedicate a bambini e giovani, terza in quella dedicata agli anziani.

Le prime classificate in ciascuna delle tre categorie sono state Aosta per i bambini, Piacenza per i giovani e Cagliari per gli anziani, ma tutte e tre registrano basse performance in almeno una delle altre due.

Per definire le graduatorie sono stati adottati parametri statistici forniti da fonti certificate (Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia) e relativi sia alla città capoluogo, tra cui i canoni d'affitto e il verde, sia altri provinciali (numero di laureati o disoccupazione).

L'indice di qualità della vita della terza età è legato a indicatori parziali come la speranza di vita, il consumo di farmaci per malattie croniche, il numero delle biblioteche, l'assistenza domiciliare, gli orti urban. La qualità della vita dei giovani si riferisce al numero di amministratori comunali Under 40, al gap tra affitti in centro e periferia, al tasso di disoccupazione giovanile e al numero di laureati. Per quanto riguarda i bambini, gli indicatori parziali riguardano l'indice di sportività, il tasso di fecondità, i posti negli asili nido e lo spazio abitativo.

Per quanto riguarda la classifica della qualità della vita per i bambini, sul podio si piazzano anche Arezzo e Siena, mentre l'ultima posizione è occupata da Napoli, preceduta da Reggio Calabria, Palermo, Matera e Caltanissetta. Nel ranking dei giovani, invece, al secondo posto c'è Ferrara, seguita da Ravenna. Al terzultimo posto, a sorpresa, la provincia di Roma, mentre quella di Genova è al 103° posto. Chiudono Sud Sardegna e Barletta. Nella classifica sulla qualità degli anziani, alle spalle di Cagliari si piazzano Bolzano e Trento. Chiude Pistoia, preceduta da Massa-Carrara e Lucca.

La ricerca, giunta alla sua seconda edizione, è stata presentata ieri in anteprima al Festival dell'Economia di Trento e pubblicata oggi sul Sole 24 Ore.