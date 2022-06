Aborto, i procuratori di 22 stati: "Difenderemo il diritto". Von der Leyen: "Leader G7 preoccupati"

Ventidue procuratori generali di stati Usa hanno firmato una lettera aperta a difesa del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, impegnandosi a proteggere le donne costrette a spostarsi da uno stato all'altro per ottenere l'intervento. "Useremo tutta la forza della legge per sostenervi", affermano i procuratori fra i quali quelli di New York, New Jersey, California, Michigan e Maryland. "Continueremo usare tutti gli strumenti legali a nostra disposizione per lottare per i vostri diritti", aggiungono In ognuno dei cinquanta stati Usa il procuratore generale (state attorney general) è il principale consulente legale del governo e il capo delle forze dell'ordine. Von der Leyen: i leader G7 sono preoccupati "Molte voci" nel corso del vertice del G7 si sono mostrate "molto tristi e molto preoccupate" per la decisione della Corte Suprema Usa sull'aborto. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervistata per la Cnn da Christiane Amanpour, probabilmente la giornalista più nota e autorevole della televisione statunitense. "Abbiamo discusso di parità di genere e certamente ci sono state molte voci, molto tristi e molto preoccupate", ha riferito von der Leyen, che ha definito la decisione di venerdì una "battuta d'arresto".

In Louisiana e Utan una corte ha bloccato il divieto Un tribunale della Louisiana ha fermato il divieto di aborto nello Stato dopo la denuncia presentata dal Center for Reproductive Rigths, l'associazione che ha difeso l'unica clinica abortista in Mississippi nel caso "Dobbs v. Jackson Women's Health Organization", su cui ha sentenziato venerdì la Corte Suprema. Lo riferiscono gli avvocati del Centro all'agenzia Ansa. Gli interventi riprenderanno immediatamente e una nuova udienza è stata fissata per l'8 luglio. In Louisiana, come in Kentucky e South Dakota, il divieto di aborto era entrato in vigore subito dopo la sentenza del massimo tribunale.