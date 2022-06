100 anni fa nasceva Margherita Hack, la signora delle stelle

Cento anni fa, il 12 giugno del 1922, veniva alla luce a Firenze una delle menti più brillanti di cui la comunità scientifica italiana abbia avuto l'onore di fregiarsi: Margherita Hack, astrofisica di fama internazionale.

E non poteva che nascere in Via delle Cento Stelle, nel quartiere Campo di Marte, la signora del cielo, che fu anche la prima donna a dirigere l'Osservatorio astronomico di Trieste.

Vegetariana, amante dei gatti, divulgatrice brillante e amatissima, paladina dei diritti civili, mente luminosa anche su grandi temi come il rapporto fra fede e scienza. Curioso anche il suo “cognome”: il verbo inglese "to hack", tra i vari significati, ha quello di "fare a pezzi, intaccare"...un gioco di parole perfetto per chi come lei ha sovvertito tanti stereotipi, attraverso le sue battaglie e i suoi successi professionali.

Per lei è pronta una statua a Milano, la prima dedicata a una scienziata sul suolo pubblico in Italia. Un primato che Margherita Hack avrebbe probabilmente commentato con una delle sue battute ironiche e taglienti da vera toscana Doc.

Durante la Seconda GuerraMondiale aveva mosso i primi passi da astrofisica all'Osservatorio di Arcetri, sulla stessa collina dove trascorse gli ultimi anni della sua vita Galileo Galilei. A nove anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 29 giugno 2013, resta indelebile il segno che ha lasciato come astronoma e divulgatrice.