Addio al giornalista Dom Phillips, ucciso in Amazzonia. La famiglia: il mandante resta ignoto

La famiglia di Dom Phillips l'ha salutato per l'ultima volta domenica a Niteroi, vicino a Rio de Janeiro. Il giornalista britannico è stato ucciso all'inizio di giugno in Amazzonia, insieme all'esperto indigeno brasiliano Bruno Pereira.

La moglie di Phillips, Alessandra Sampaio, i fratelli Sian e Gareth e il cognato Paul Sherwood hanno partecipato ai funerali del 57enne: "Oggi Dom sarà cremato nel Paese che amava", ha detto la moglie. "Era una persona molto speciale, non solo per aver difeso ciò in cui credeva come professionista, ma anche per avere un cuore enorme e un grande amore per l'umanità".

Phillips, giornalista freelance che aveva scritto per il Guardian e il Washington Post, stava facendo ricerche per un libro sulle minacce alle tribù isolate della Valle dello Javari, al confine del Brasile con Peru e Colombia.

Con lui c'era Bruno Pereira, esperto della regione che aveva prestato servizio presso l'agenzia federale per gli affari indigeni Funai. Il 5 giugno scorso i due scomparvero nella remota regione del fiume Javari. I loro resti sono stati recuperati nella giungla il 16 giugno, dopo che un pescatore ha confessato di averli uccisi.

I funerali di Phillips si sono svolti due giorni dopo quelli di Pereira, a Recife, nel nord del Paese, a cui hanno partecipato gruppi indigeni che hanno gli reso omaggio secondo la loro tradizione, con canti e balli.