Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.1 almeno 250 i morti

Una scossa di magnitudo 5.9 ha colpito ieri sera il sud est dell'Afghanistan, al confine con il Pakistan.

Sono almeno 250 i morti accertati finora ma il numero è verosimilmente destinato a crescere, così come quello dei feriti, oltre un centinaio.

"Chiediamo alle agenzie umanitarie di fornire soccorsi immediati alle vittime del terremoto per prevenire una catastrofe umanitaria", ha twittato il portavoce del governo, Bilal Karimi.

La scossa, secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), è stata registrata a44 km a sudovest di Khost, vicino al confine con il Pakistan. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 10km.

Il CentroSismologico Euro Mediterraneo riporta che il terremoto è statoavvertito in un raggio di oltre 500 km, non solo in Afghanistan e Pakistan ma anche in India.