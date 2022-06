L'Aiea avverte: "Teheran molto vicina a poter creare la bomba atomica"

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Mariano Grossi, intervenendo durante la prima giornata del consiglio di amministrazione dell'Aiea a Vienna, ha ripetuto i suoi avvertimenti che l'Iran si sta avvicinando alla quantità di materiale nucleare necessario per creare una bomba. Teheran è "molto, molto vicina" all'acquisizione di una "quantità significativa" di questo materiale, ha aggiunto Grossi, sottolineando che l'Iran potrebbe raggiungere questo ammontare nel giro di poche settimane. Tuttavia, ha spiegato, avere abbastanza materiale per una bomba e costruire una bomba sono due cose diverse.

Grossi, ha esortato l'Iran a collaborare con gli ispettori dell'organismo Onu mentre restano in stallo i negoziati per ripristinare l'accordo sul nucleare e le nazioni occidentali hanno minacciato di censurare Teheran per la sua non collaborazione. "Dobbiamo riconoscere che non siamo stati in grado di ottenere i risultati che ci aspettavamo", ha detto ai giornalisti a Vienna Grossi. "Questo sarà un promemoria per l'Iran, e per noi, e per tutti, che dobbiamo davvero metterci al lavoro e chiarire questi problemi che sono rimasti in sospeso per troppo tempo", ha aggiunto

Teheran ha limitato le attività di monitoraggio dell'Aiea per più di un anno e non ha fornito quelle che Grossi ha definito "informazioni credibili" sul materiale nucleare scoperto in tre dei siti iraniani. Inoltre, i colloqui tra alti diplomatici provenienti da Regno Unito, Cina, Francia, Germania e Russia per discutere di riportare Teheran in conformità con il Piano d'azione globale congiunto del 2015 si sono bloccati all'inizio di quest'anno. Il patto ha allentato le sanzioni contro l'Iran in cambio di freni al suo programma nucleare. Gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo sotto l'ex presidente Donald Trump e hanno reimposto le sanzioni al Paese, spingendo Teheran a riprendere l'arricchimento dell'uranio. Grossi ha affermato di non essere né favorevole né contrario a un possibile voto per censurare l'Iran durante l'incontro di questa settimana, sottolineando l'importanza di continuare la cooperazione con Teheran nonostante le recenti tensioni.

L'Iran respinge la bozza per una risoluzione del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, riferisce l'agenzia Irna, aggiungendo che la repubblica islamica "risponderà in modo appropriato" se la risoluzione che sarà presentata dal Consiglio dei governatori dell'Aeia sarà ritenuta contro l'Iran.

Teheran ha criticato il rapporto del direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi che è stato ritenuto "non preciso e non chiaro".