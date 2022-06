AlbaRace: ritorna l'unica corsa all'alba della Capitale. Si parte alle 5.30

2.000 i partecipanti, di cui addirittura il 36% donne, al via di AlbaRace, l’unica corsa che si disputa domani a Roma alle prime luci dell'alba. Un evento attesissimo dai runner, dopo tre anni di assenza a causa del Covid-19, un appuntamento tradizionale per via delle sue undici edizioni. Il percorso è di oltre 6 km con partenza alle ore 5.30 in via Costantino Nigra, adiacente lo Stadio Pietro Mennea (Marmi), full immersion nelle strade del Parco del Foro Italico e gran finale all’interno dello Stadio Olimpico entrando dal leggendario “tunnel maratona”. AlbaRace è una corsa non competitiva, quindi veramente alla portata di tutti e per tutte le andature Un evento in totale assenza di traffico veicolare, in direzione della piena sostenibilità ambientale. Al termine della corsa è prevista, per tutti quelli che tagliano il traguardo, la “classica” colazione/ristoro con cornetto e tè. Tra i vip ai nastri di partenza con il pettorale numero 1 il Presidente della Fidal Stefano Mei e la nota cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti.